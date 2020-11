Lavrador é preso acusado de abusar sexualmente de menina de 10 anos em São Carlos

Acusado foi levado ao plantão policial e autuado em flagrante. - Crédito: Arquivo/SCA

Um lavrador de 61 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (13) acusado de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos. O caso aconteceu no assentamento Capão das Antas, que fica nas margens da estrada do Broa. O homem é amigo da família da vítima.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, policiais militares Sierra e Willian foram acionados para comparecer no local e os pais da criança contaram que perceberam a falta de menina e foram procurá-la na casa do vizinho, onde ela costuma frequentar.

Os pais chamaram pelo nome da menina, mas não obtiveram resposta. Pouco tempo depois ela saiu chorando e bastante assustada, mas não dizia o que havia acontecido.

Em casa, a garota contou que estava no banheiro da casa do vizinho, junto com ele, ambos sem roupas. Em dado momento ele encostou o órgão genital no corpo dela. Disse ainda que teria sido levada a força para dentro da casa.

Os PMs conseguiram localizar o acusado dentro de casa. Inicialmente ele negou as acusações, mas ao ser levado até o plantão policial, confessou ao investigador Lucio Valenti que encostou o pênis na menina.

A garota foi levada até o hospital para exames, entretanto o médico não constatou a conjunção carnal.

A menina também foi atendida por um pediatra na Santa Casa, onde recebeu atendimentos necessários em relação a profilaxia e medicação específica, permanecendo em observação acompanhada da mãe.

O lavrador foi autuado em flagrante pelo delegado Marco Aurélio Gonçalves Costa pelo crime de estupro de vulnerável e recolhido ao Centro de Triagem.

