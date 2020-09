Laudo pericial afasta qualquer relação entre morte de homem e briga com companheira, afirma advogado

Movimentação policial na frente da casa onde o corpo foi encontrado - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

O laudo pericial realizado no corpo de Adevair Matioli, de 58 anos, encontrado morto em sua casa na tarde do 26 de junho, mostra que não há relação da morte com a briga que ocorreu entre ele e a companheira dois dias antes.

Adevair foi encontrado sem vida por familiares, sobre a cama, na rua Dr. João de Oliveira, no Jardim Beatriz. Ele tinha ferimentos no rosto, que teriam sido provocados durante a briga que teve com a companheira.

No entanto, o advogado de Maria do Carmo da Silva, Carlos Alberto dos Santos informou que o resultado do laudo afasta qualquer relação da agressão mútua entre o casal com a causa da morte de Adevair.

Maria do Carmo era cuidadora da ex-esposa de Adevair que faleceu. Tempos depois eles passaram a se relacionar e dois dias antes de Adevair ser encontrado morto, eles discutiram e se agrediram, inclusive Maria do Carmo também acabou lesionada.

O laudo mostra ainda que não há elementos no exame que mostrem relação da causa da morte com armas, envenenamento, asfixia ou outro meio cruel.

Adevair fazia uso de clonazepam.

