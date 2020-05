Ladrões levam várias ferramentas e equipamentos de sítio em Água Vermelha

Caso foi registrado no 4º Distrito Policial - Crédito: Arquivo/SCA

A Polícia Civil, através do 4º Distrito Policial, investiga um vultuoso furto que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (15), em um sítio, no distrito de Água Vermelha.

Ao chegar para trabalhar, o funcionário encontrou o cadeado de um container arrombado. Do local foram subtraídos duas motoserra da marca Still modelo 310, duas esmirilhadeiras profissionais e uma pequena ambas da marca Bosch, uma furadeira elétrica semi profissional, também da marca Bosch, um podador de galhos da Still, um compressor tamanho médio da marca Chiaperini, uma solda elétrica da marca Tok, cerca de 50 ferramentas, três carriolas, um carrinho de mão para carregar carga até 200 kg, dois tonéis de madeiras e uma sela australiana.

A Polícia ainda não tem pistas dos ladrões.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também