Ladrões levam R$ 1,6 mil do Supermercado Dia na Vila Nery

Porta principal foi arrombada pelos ladrões: prejuízo para o supermercado - Crédito: Maycon Maximino

O supermercado Dia, localizado na rua Lourenço Inocentinni, altos da Vila Nery, foi alvo de ação criminosa na madrugada desta terça-feira, 7, quando ladrões levaram R$ 1,6 mil.

O São Carlos Agora apurou que funcionários chegaram para o trabalho quando notaram uma das entradas arrombadas e acionaram a Polícia Militar.

Consta que os criminosos utilizaram uma ferramenta de corte e arrombaram um dos cofres. Houve ainda a tentativa de abrir um segundo cofre, onde havia uma quantia maior de dinheiro. Porém não teria ocorrido tempo para isso.

O piso do estabelecimento, onde estavam os cofres, estava com fagulhas provenientes do arrombamento, discos de cortes, além de garrafas de água. Acredita-se que os ladrões ficaram por aproximadamente 5h dentro da loja e levaram gravações do circuito de segurança o que impossibilitará o reconhecimento dos autores, bem como os alarmes foram desativados.

