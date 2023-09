Ladrões invadem escola de dança no bairro Presidente Collor

SIGA O SCA NO

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto foi registrado no Espaço Angel´s, na rua Mario Rossi, bairro Presidente Collor, em São Carlos, na madrugada do dia 30 para 31 de agosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o responsável pelo espaço, que oferece aulas de danças para crianças, percebeu o furto na manhã do dia 31, quando chegou no local por volta das 7h.

Ao entrar, ele viu que o portão e a porta de vidro estavam com a maçaneta arrombada. Ao verificar, ele percebeu que o aparelho de som, uma luminária do tipo refletor e um termômetro eletrônico haviam sido furtados.

O proprietário também informou que havia vários objetos revirados e pegadas sujas de terra no local.

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

