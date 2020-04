Ladrões furtam casa de mãe que está desempregada e fazem o limpa; ela pede ajuda para localizar os produtos

Casa foi arrombada pelos ladrões: mãe de quatro filhos ficou sem nada - Crédito: Divulgação

A dona de casa Neli Maria Bueno Marques, mãe de quatro filhos, foi vítima de um furto ocorrido na madrugada de segunda-feira, 30, para terça-feira, 31 (23h e 2h). Ela reside na rua José de Alencar (quase esquina com a Avenida Araraquara), na Vila Costa do Sol. A moradia foi arrombada e deixada em desalinho.

Desempregada, ela disse que ladrões entraram em sua casa e levaram uma geladeira branca Electrolux, dois botijões de gás, uma TV 40 polegadas e duas 2 TVs de 32 polegadas, um notebook preto Samsung, pulseira de ouro da criança escrito Ana Clara, um aparelho da Net e roteador e um aparelho digital que mede o diabetes. “Só deixaram a caixa”, afirmou.

Desesperada, ela entrou em contato com o São Carlos Agora e pediu ajuda da população no sentido de localizar os produtos. Abalada disse que o marido morreu de infarto há pouco tempo ela vive com os filhos, sozinha.

AUDACIOSO

Neli disse que, devido a pandemia do coronavírus e por ter passado por uma cirurgia recente, viajou com os filhos até a casa de sua mãe para ter um pouco mais de tranquilidade. Porém foi surpreendida com o crime.

“Meus filhos tem problemas de saúde e com minha mãe pensei que pudesse ter mais calma. Deixei a casa trancada. Mas na manhã de terça-feira vizinhos me ligaram e disse que a casa estava aberta. Retornei e vi que levaram tudo. Chegaram a fumar dentro da casa e jogaram uma bituca no chão”, comentou. “Estou passada. Não acredito que fizeram isso. Não consigo nem chorara, nem nada”, confessou.

“Espero apenas que a população me ajude a reaver os bens, pois estou desempregada e moro sozinha com meus filhos”, desabafou.

Quem souber de alguma informação que possa levar aos criminosos e aos produtos furtados, entrar em contato com o 190.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também