Ladrões fazem 'limpa' no Clube Atlético Paulistinha

Clube Atlético Paulistinha foi responsável por revelar jogadores - Crédito: Divulgação/Paulistinha

A Polícia Civil tenta os autores de um furto ocorrido no final do mês passado na sede do Clube Atlético Paulistinha. Os ladrões aproveitaram a ausência de atividades por conta da pandemia para invadir o local que fica na região da UFSCar.

Os bandidos roubaram sete bolas de futebol de campo, 1 freezer, quatro ventiladores, 15 beliches completas que estavam no alojamento, oito colchões de solteiro e diversas camisetas, calções e outros materiais esportivos do clube. A Polícia acredita que os criminosos tenham utilizado um caminhão para transportar os objetos furtados.

Quem tiver informações sobre os criminosos pode ligar para o disque-denúncia através do telefone 181.

Campeão mundial

Em 1978 o Clube Atlético Paulistinha (CAP), sob o comando do saudoso professor Marivaldo Carlos Degan, foi campeão mundial da NorwayCup 78, disputado em Oslo, na Noruega com 10 vitórias.

