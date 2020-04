Ladrão tenta fugir, mas é preso após ser flagrado furtando residência

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por furto, nesta tarde de domingo (19), no Jardim Cruzeiro do Sul.

Ele pulou o muro e arrombou a porta de uma residência, mas os vizinhos ouviram o barulho e acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local.

Ao perceber a chegada da viatura, o ladrão fugiu pelos fundos e quando chegou ao outro lado deparou-se com os pms Cabo Oliveira e Soldado Amaral, da ROCAM, que lhe deram ordem de parada, mas ele não obedeceu e continuou tentando fugir, dispensando no caminho uma sacola com os objetos furtados.

O acusado foi detido na esquina da Rua Bahia com a Avenida Maranhão e ainda tentou resistir a prisão, mas foi detido e encaminhado ao plantão policial.

Com ele foram encontrados um pé de cabra, uma chave de fenda e uma chave.

Os objetos furtados foram devolvidos ao proprietário e o ladrão, que já possuía passagens policiais por receptação e homicídio, foi preso em flagrante por furto, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

