Ladrão sofre queda ao furtar fiação e acaba preso pela PM na região da Santa Casa

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia via Copom informou que um morador havia visto um indivíduo no telhado de uma residência desocupada na rua Maestro João Seppe, na região da Santa Casa.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito caído na calçada, com os fios subtraídos. Ele confessou o furto e disse que perdeu o equilíbrio e caiu.

O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, ele foi encaminhado ao Plantão Policial.

O delegado Dr. Gilberto de Aquino ratificou a prisão em flagrante e o acusado foi encaminhado à Cadeia Pública de São Carlos.

Um homem foi preso em flagrante por furto de fios em São Carlos na madrugada desta segunda-feira (4).