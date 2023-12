Suspeito é morto por major do Exército após invadir prédio em São Carlos

Bandido foi morto após disparo feito pela vítima - Crédito: Maycon Maximino

Um criminoso (ainda não identificado) morreu na tarde desta quinta-feira, 28, após invadir um prédio residencial no Jardim Paraíso, região da Santa Casa.

Segundo informações apuradas pelo site São Carlos Agora, durante o período da manhã o prédio já havia sido invadido por criminosos que praticaram furto no local. No momento em que a sindíca e outros moradores visualizavam as câmeras de segurança, foram surpreendidos por três individuos invadindo o local.

Eles gritaram por socorro e um Major do Exército que trabalha no Distrito Federal e estava pelo local foi em direção aos suspeitos, sendo que dois fugiram e um não se rendeu e foi para cima do oficial que acabou efetuando um disparo. O tiro atingiu a artéria femural do criminoso que acabou morrendo antes da chegada do Samu devido a grande perda de sangue.

A Polícia Militar efetuou buscas na região, mas até o momento os dois comparsas no foram localizados. O local passou por perícia e o corpo do suspeito foi morto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

