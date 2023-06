Ladrão leva vários objetos de dentro de veículo enquanto casal ia ao cinema

Um casal se deu mal enquanto ia ao cinema, na noite de sábado (10), na região central de São Carlos, pois um ladrão aproveitou a ocasião e furtou diversos objetos que estavam no carro deles.

O jovem de 25 anos registrou o boletim de ocorrência pelo furto, no plantão policial, e narrou que deixou seu carro estacionado na Rua São Joaquim, enquanto foi ao cinema com sua namorada e quando voltou, percebeu que o vidro do veículo havia sido quebrado e do interior foi levada uma mochila, contendo seu notebook, fones de ouvido e outros objetos pessoais, e uma mala, com suas roupas.

Até o momento ninguém foi detido e nenhum dos objetos foi localizado.

