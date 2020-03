Crédito: Arquivo/SCA

Uma CG Honda branca, placa FXO-6723, foi furtada na noite da sexta-feira, 6, de uma empresa localizada na rua George Ptak, no Jardim São Paulo.

Um representante compareceu no 1º e 4º DPs nesta terça-feira, 10, dizendo que estava na empresa no dia do furto, que tentou impedir, mas sem sucesso.

