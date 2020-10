Ladrão invade residência e rouba TV durante a madrugada no Jardim Tangará

Uma mulher de 40 anos foi vítima de roubo, durante a madrugada da última segunda-feira (05), no Jardim Tangará.

A vítima estava dormindo quando acordou com os latidos do cachorro, foi verifcar o que era e ao chegar na sala deu de cara com o bandido, então fugiu e escondeu-se no banheiro.

Ela acionou a Polícia Militar, mas quando a equipe chegou, o bandido já havia fugido e levado uma televisão.

Não havia sinais de arrombamento, por isso acredita-se que ele escalou o muro e entrou pela porta da cozinha, que estava entreaberta.

A ocorrência foi registrada no 1º DP.

