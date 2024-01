Ladrão invade quitinete e assalta irmãos na Vila São Gabriel

SIGA O SCA NO

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois irmãos, de 31 anos e 21 anos, foram vítimas de um assalto na madrugada de sexta-feira, 29, na rua Eugênio de Andrade Egas, na Vila São Gabriel.

Uma das vítimas, de 31 anos, disse nesta quarta-feira, 3, às autoridades policiais, que ambos dormiam quando um cão começou a latir e acordaram. Notaram que um desconhecido estava dentro da quitinete e armado com uma faca, fez ameaças, obrigando-os a ficar na cama. O acusado se apossou de uma mochila, um notebook e dois celulares e fugiu levando as chaves do imóvel. O crime foi registrado na CPJ.

