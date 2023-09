Ladrão invade casa no Jardim Cardinalli e causa prejuízo superior a R$ 48 mil

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um ladrão causou um grande prejuízo a uma família residente na rua Douvidor Cunha, no Jardim Cardinalli. O furto de objetos causou um dano superior a R$ 48 mil.

O furto foi praticado no dia 7 de setembro, por volta das 20h, e o crime registrado no dia 12. Um homem de 44 anos relatou às autoridades policiais em boletim de ocorrência que saiu em viagem com a esposa de 41 anos e as filhas no dia 7 e retornaram no dia 12 quando encontraram a moradia em desalinho e deram a falta de diversas joias, uma bicicleta, camisetas oficiais de futebol e da NBA. Tudo totalizou um prejuízo de R$ 48.345,’3.

Notou ainda uma janela arrombada e uma chave de fendas que estava em cima de uma das camas e que teria sido usada pelo criminoso para entrar na casa. O crime foi registrado na CPJ e será investigado.

