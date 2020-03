Crédito: Arquivo/SCA

Uma casa localizada na rua Antonio Rodrigues Cajado foi alvo da ação de um ladrão nesta segunda-feira, 16.

Uma autônoma de 42 anos compareceu no 1º e 4º DPs e disse às autoridades nesta terça-feira, 17, que saiu com seus filhos e ao retornar deu a falta de dois notebooks e um celular. Contou ainda que tem uma cachorrinha e que deixou as portas do fundo da casa aberta, onde o ladrão teria se aproveitado para entrar na moradia e praticar o crime.

