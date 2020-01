Ladrão invade casa alugada por empresa e faz a limpa

Crédito: Arquivo SCA

Um ladrão invadiu no último domingo (12) uma residência, localizada na Rua Alan Kardec, Jardim Cruzeiro do Sul, e fez diversos furtos.

Em relatos `Polícia, uma mulher de 66 anos disse que alugou o imóvel para colocar alguns objetos de sua empresa.

Ao ir no local ontem, constatou que alguém havia entrado na casa mediante a escalada e subtraído dois motores de torno, um bebedor de água, 1 DVD, câmeras fotográficas, vários utensílios domésticos, vários brinquedos e uma bateria automotiva.

A vítima informou que houve tentativa de arrombamento de algumas portas no interior do imóvel, aporta que dá acesso a cozinha onde estava os objetos que foram subtraídos estava aberta para circulação dos cachorros que ficam no local.

Na casa havia ainda um veículo o qual encontrava-se parado porque estava sem bateria.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial.

