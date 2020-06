Ladrão furta moto, tenta a fuga da PM, leva dois tombos e termina o dia no Centro de Triagem

Crédito: Divulgação/PMSC

O desempregado J.G.M.D., 23 anos teve uma péssima quinta-feira, 4, e que resultou em sua detenção por PMs e encaminhamento ao Centro de Triagem após furtar uma moto, tentar a fuga dos policiais e levar dois tombos.

A ‘saga’ começa quando o acusado furtou uma Titan azul que estava estacionada em frente a uma casa na rua Olavo Godoi, no São Carlos V.

Praticado com crime com o uso de uma chave mixa, dava um ‘rolê’ por São Carlos, até dar de cara com uma viatura da PM. Assustado, tentou a fuga e ocorreu perseguição até que perdeu o controle do veículo e levou um tombo.

Mesmo com ferimentos, não quis ‘dar mole’ e subiu em cima do telhado de uma casa quando perdeu o equilíbrio e sofreu outra queda.

Com ferimentos, não teve como fugir. Os PMs realizaram a abordagem e encaminharam o suspeito até a UPA Aracy.

A moto estava sem placa e pelo chassi, os policiais constataram que a Titan era produto de furto. Em contato com a vítima, um motoboy de 39 anos, apuraram que ele teria ido até a casa da filha e deixou a moto estacionada e quando pretendeu utilizá-la, havia sumido. O motoboy formulou queixa de furto e conseguiu recuperar sua CG.

Já o desempregado, mesmo ferido, foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também