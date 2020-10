Ladrão furta loja, se esconde em condomínio, apanha de populares e acaba preso pela GM

08 Out 2020 - 20h26

Um jovem de 20 anos foi preso pela Guarda Municipal acusado de praticar furto em uma loja de roupas na rua Mario Pisani, na região do Santa Angelina.Após o crime ele invadiu um condomínio de prédios e foi agredido por populares.

A ocorrência aconteceu por volta das 14h. O Centro de Controle Operacional (CCO) da GCM recebeu informações sobre o furto e no trajeto a equipe ficou sabendo que o acusado estava escondido no conjunto de prédios localizado na rua Miguel Petroni.

No condomínio os guardas encontraram I.G.V.S. com escoriações e um braço quebrado devido as agressões sofridas por populares. O jovem precisou de atendimento médico.

A camiseta que ele havia furtado foi devolvida ao proprietário da loja.

Já o acusado foi conduzido ao 3º Distrito Policial, autuado em flagrante e depois recolhido ao Centro de Triagem.

