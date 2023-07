Ladrão furta catalisador de veículo na rua São Joaquim

Catalisador - Crédito: reprodução/divulgação/Blog da Jocar

Um ladrão foi audacioso na manhã desta terça-feira, 4, ao furtar um catalisador de um Hyundai IX35, na Vila Monteiro. O marido da vítima de 29 anos disse que a esposa teria isso fazer um exame médico e deixou o veículo estacionado na rua São Joaquim por alguns minutos.

Ao retornar, notou problemas na injeção do veículo, bem como um barulho alto vindo do escapamento. Ao levar o carro no mecânico, foi constatada a falta do catalisador. Indícios dão conta que o responsável pelo crime teria serrado o escapamento para retirar a peça. Ele ficou embaixo do veículo, porém ninguém notou a ação.

Dentro do catalisador há um material valioso, que após retirado é vendido para estabelecimentos ilegais de sucatas.

