Ladrão furta cartão do auxílio merenda de caixa de correio e usa para fazer compras

Crédito: Divulgação

Uma empregada doméstica de 25 anos foi alvo da ação de ladrão no sábado, 6, na rua Aurora Godoy Carrera, no São Carlos 8.

Ela reside em um conjunto de apartamentos e notou que o seu vale refeição, emitido pela Prefeitura Municipal, teria sido furta de dentro da caixa de correio.

Em boletim de ocorrência elaborado no sábado, 13, no plantão policial, a vítima informou ainda que ele estaria sendo utilizado em comércios do bairro. A empregada informou ainda que tem receio pois no cartão há dados pessoais e ela tem medo que isso possa ser utilizado posteriormente.

