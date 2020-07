Ladrão furta bike na Vila Carmem e vende por R$ 5

Crédito: Divulgação

Uma promoção do “outro mundo” foi feita após um ladrão furtar uma bike vermelha nesta quarta-feira, 8, de uma casa localizada na rua João de Oliveira, na Vila Carmem. Horas depois, vendeu o produto por apenas R$ 5.

Segundo apurado, policiais militares foram acionados via Copom para prestar apoio a vítima que passou as características do autor (já identificado) que saiu em direção ao Jardim Bicão e de sua bike.

Em diligências, os PMs localizaram a bike na rua Alberto Martins, no Jardim Gonzaga e estava em posse de J.A.J. que disse ter comprado pela bagatela de R$ 5.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao plantão policial e autuado por receptação. Posteriormente ficou à disposição da autoridade policial.

