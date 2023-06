Ladrão furta bike de estacionamento de condomínio na Vila Monteiro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um ladrão, já identificado, é acusado de furtar uma bicicleta que estava no estacionamento de um condomínio na rua José R. Sampaio, na Vila Monteiro.

A vítima, de 32 anos, relatou em boletim de ocorrência que um morador do local saiu e deixou o portão do estacionamento aberto e o criminoso teria se aproveitado e entrou no condomínio. Inicialmente tentou entrar em um apartamento pelo telhado, mas teria sido surpreendido pelo síndico. Porém, o ladrão foi rápido e conseguiu pegar a bike da vítima, jogar pelo muro e fugir em seguida. O caso foi registrado na CPJ.

