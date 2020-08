Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação/internet

Um ladrão não perdoou nem duas palmeiras que estavam plantadas no canteiro de obras de uma construtora. No sábado, em hora incerta, o criminoso foi até a rua Miguel Giometti, no Jardim Acapulco, e se apoderou das plantas.

Restou a um engenheiro civil, representando a empresa onde trabalha, comparecer ao 3º e 5º DPs nesta segunda-feira, 24 e registrar o crime em boletim de ocorrência.

