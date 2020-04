Ladrão estoura vidro de carro e rouba bolsa de mulher

Crédito: Arquivo/SCA

Após furtar uma bolsa do interior de um carro, Z.A.C. foi detido por policiais militares por volta das 2h30 desta quarta-feira, 8. Encaminhado ao 3º e 5º DPs, foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

Policiais militares foram solicitados via Copom para atender uma ocorrência na rua Vitor Manoel Souza Lima, Jardim Bethânia, onde uma mulher teria visto um homem em atitude suspeita e chegou a mostrar uma filmagem onde ele teria praticado furto em um Mini Cooper que estava estacionado próximo ao cruzamento com a Avenida Dr. Carlos Botelho.

Em diligências, os PMs abordaram o Z.A.C. na rua Conselheiro João Alfredo. Indagado, confessou o crime e deu detalhes, salientando que utilizou uma pedra para quebrar o vidro do veículo e se apoderar de uma bolsa e R$ 10,00 em espécie. Em seguida abandonou-a em um canteiro.

A proprietária do carro foi contatada e tomou ciência do estado do veículo e informou aos policiais que não encontrou sua CNH que estava no porta luvas. O crime foi registrado pela Polícia.

