Ladrão é preso em flagrante após furto em empresa

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (14), acusado de furto em uma empresa localizada na rua Joel Barnabé, no Parque Novo Mundo .

O ladrão pulou o portão do local e furtou a fiação das câmeras e uma caixa de ferramentas, mas foi visto pelo vigilante de outra empresa, que acionou a Polícia Militar.

Os pms Cabos Urbano e Segatelle foram acionados via Copom e informados sobre as características do acusado, que já havia saído da empresa com os objetos furtados, e em patrulhamento, avistaram um suspeito com as mesmas características e com os objetos, na SP-215, próximo ao Cidade Aracy.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele se escondeu no mato, mas foi abordado e ao ser indado sobre os objetos, confessou que havia furtado de uma empresa no CEAT.

Após a constatação do furto, o acusado M.M.C. foi encaminhado ao plantão policial e em flagrante de furto pelo delegado Caio Iberê Gobato.

