Ladrão é preso após furto em obra na Vila São José

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 40 anos foi preso acusado de furto neste domingo (12), na Vila São José.

Após denúncia via Copom de que teria um homem em atitude suspeita carregando um balde com ferramentas, os policiais militares Soldado Morais e Alexandre foram averiguar e o abordaram no cruzamento das ruas José Lemes Marques com a Walter de Camargo Schutzer.

Ele confessou o furto, indicou o local e foi detido, sendo encaminhado ao plantão policial e autuado em flagrante por furto.

