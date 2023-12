Ladrão é flagrado tentando furtar fiação de poste na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

Moradores da rua Coronel Leopoldo Prado, na Vila Prado, perto da linha do trem, foram surpreendidos por volta das 23h desta quarta-feira (21), com barulho de curto-circuito e quando saíram, flagraram um homem em cima do poste, tentando furtar a fiação.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito que foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou à disposição da Polícia Civil.

A região ficou às escuras devido a ação do acusado, mas após a sua detenção, funcionários da CPFL estiveram no local e religaram a energia.

