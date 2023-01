Ladrão é flagrado em cima de telhado de empresa no Centro

Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante, por tentativa de furto, na manhã deste domingo (29), na região central de São Carlos.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia que estava ocorrendo um furto em uma empresa localizada na Rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral e uma equipe que estava em patrulhamento nas proximidades, foi averiguar.

Chegando no local, os policiais já avistaram o ladrão em cima do telhado, mas assim que os viu, ele fugiu, sendo localizado após intenso trabalho de buscas, ainda com a mochila que continha os fios de cobre que acabara de furtar e as ferramentas usadas na ação.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

