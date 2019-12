Ladrão é espancado por populares ao tentar assaltar comércio no Aracy II

Crédito: Luciano Lopes

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante após tentar assaltar um estabelecimento comercial nesta noite de quarta-feira (18), no Cidade Aracy II.

De acordo com informações, o ladrão entrou no comércio localizado na rua Constante Mangini, armado com uma faca, rendeu um casal de funcionários, ambos de 18 anos, e anunciou o roubo, porém quando ele foi pegar o dinheiro o funcionário do sexo masculino reagiu, segurando sua mão, Com isso, populares perceberam a tentativa de assalto e espancaram o autor.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado, que precisou ser levado ao Pronto Socorro antes de ser encaminhado ao plantão policial, onde foi preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

Ele foi reconhecido como sendo também o autor de um roubo a uma farmácia, ocorrido um dia antes, no mesmo bairro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também