Crédito: Maycon Maximino

Um ladrão foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado (30) após invadir uma oficina mecânica na rua Antônio Jorge, Jardim Cruzado, em Ibaté.

Policiais militares foram acionados via COPOM dando conta que no local estaria ocorrendo um furto. Quando os PMs chegaram encontraram o individuo com duas mochilas com vários objetos provenientes do furto.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido até a CPJ, onde ficou à disposição da Polícia Civil.

