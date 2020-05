Morador de rua ajuda polícia a prender ladrão após furto em salão de beleza

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (17), na Vila Pureza, acusado de furtar um salão de beleza no Centro.

A Polícia Militar foi acionada no estabelecimento após o furto e ao chegar no local encontrou a proprietária em companhia de um morador de rua. Ela disse que o alarme do salão havia disparado, por isso foi averiguar e encontrou a janela lateral arrombada, percebendo também o sumiço de uma máquina de cortar cabelo, um secador e um estojo de maquiagem.

O morador de rua que estava com ela disse que presenciou o furto e correu atrás do ladrão, mas não conseguiu alcança-lo, então se prontificou a informar à polícia as características dele e o rumo que tomou.

Com base nessas informações, os policiais realizaram um patrulhamento e conseguiram localizá-lo sozinho, com os produtos do roubo, mais uma extensão e uma balança de cozinha, em um cômodo que fica em frente a um bar, na rua Conselheiro Soares Brandão, na Vila Pureza, onde funciona uma biqueira.

A Polícia Militar voltou ao local do furto onde a vítima reconheceu todos os objetos, mas o morador de rua não estava mais lá.

O acusado negou o crime, mas foi encaminhado ao plantão policial e preso em flagrante por furto, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

