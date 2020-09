Um homem foi detido na tarde deste domingo (27), após furtar objetos na igreja matriz, em Dourado.

Após verificar imagens do furto na igreja, no centro da cidade, a equipe da PM, composta pelos Soldados Dias e De Souza saiu em patrulhamento em busca do autor e conseguiu detê-lo na Avenida da Saudade, com os produtos furtados.

O acusado foi detido, conduzido ao plantão policial e preso em flagrante por furto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também