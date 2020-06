Ladrão é detido após furtar cabos de estabelecimento comercial

Crédito: Divulgação

O desempregado D.G.S., 29 anos, foi detido por volta das 21h desta quinta-feira, 4, acusado de furtar aproximadamente 10 quilos de cabos elétricos de um estabelecimento comercial no cruzamento das ruas Miguel Petroni com a José Saia, no Jardim São Paulo.

Policiais militares foram acionados via Copom dando conta que estaria acontecendo o crime em um prédio. No local, constataram que o acusado teria pulado o muro do imóvel e em interior, com uso de um alicate e duas facas, teria cortado os cabos.

Encaminhado ao plantão, ficou à disposição das autoridades policiais.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também