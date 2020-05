Ladrão é detido após furtar bar no centro

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 19 anos foi detido na manhã desta quinta-feira, 14, acusado de furtar um bar no cruzamento das ruas Episcopal com a Conde do Pinhal, no centro.

O suspeito caminhava pela praça Santa Cruz, quando foi abordado pela Guarda Municipal que estava em patrulhamento preventivo.

O acusado apresentava nervosismo e carregava um volume grande nas mãos. Após revista foi localizado canos de cobre de ar condicionado. Indagado, confessou o crime.

Encaminhado ao 3º e 5º DPs, ficou à disposição da autoridade policial.

