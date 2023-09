Ladrão de bicicletas é preso pela PM no Jardim Paulistano

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por furto de bicicletas na manhã desta sábado (2) em São Carlos.

Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento pela rua Bernardino Fernandes Nunes, Jardim Paulistano, quando viram um homem empurrando duas bicicletas. O suspeito é conhecido da polícia por envolvimento em crimes.

Ao ser abordado, o acusado confessou que havia furtado as bicicletas e indicou a casa onde praticou o furto. Os policiais foram até a rua José Gullo e notificaram a vítima, que ainda não tinha tomado conhecimento do furto. Para entrar no imóvel, o ladrão arrombou o portão. As bicicletas foram devolvidas à vítima.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, onde está sendo autuado em flagrante.

Leia Também