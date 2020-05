Ladrão capota picape que havia acabado de furtar no Antenor Garcia

Ladrão capotou picape após furto no Antenor Garcia - Crédito: Colaboradora/SCA

Um ladrão capotou uma picape logo após ter furtá-la na rua Mario Pinote, no bairro Antenor Garcia, zona sul de São Carlos. O fato aconteceu às 3h20 desta madrugada.

De acordo com informações obtidas pelo SCA, a recepcionista de 24 anos estacionou o Fiat Toro, 2019, na frente da casa do pai e entrou para deixar alguns objetos, deixando o veículo aberto e com a chave no contato.

Em questão de minutos o ladrão aproveitou o descuido e saiu com o carro.

A vítima e parentes saíram atrás do carro e encontraram a picape capotada na rua Jayme Bruno. O veículo também bateu no poste.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso em boletim de ocorrência. Até o momento o ladrão não foi identificado.

A dona do carro ficou prejuízo e acionou o guincho que levou o carro até a sua residência.

