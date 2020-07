Ladrão arromba porta e furta estabelecimento comercial

Crédito: Divulgação

Um ladrão foi detido por volta as 22h30 desta terça-feira, 21, após furtar um estabelecimento comercial no cruzamento das ruas Humberto de Campos com a Amadeu Amaral, na Vila Marcelino.

Guardas municipais realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram A.H.P., 35 anos, que carregava diversos volumes envoltos a sacos de plástico pretos. Após abordagem, os GMs constataram a existência de uma caixa de ferramentas, ventilador e um aparelho de ar condicionado.

Durante a abordagem, um vigilante de rua revelou que teria visto o suspeito saindo de um imóvel situado na rua Sete de Setembro carregando os volumes. Os GMs foram ao endereço onde funcionava uma escola de idiomas e constatou o arrombamento da porta de entrada e outros equipamentos das mesmas marcas. A.H.P. foi encaminhado ao plantão e após ser autuado em flagrante por furto qualificado, foi recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também