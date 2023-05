Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 35 anos ficou sem seu veículo por volta das 17h desta quinta-feira, 4, quando um criminoso armado, mediante ameaças de morte, se apoderou do seu Polo prata, placas GEW-1208.

A vítima disse que estava ao lado do veículo, na rua Dr. David Pedro Cassinelli, no Parque São José. O desconhecido se aproximou e apontou o revólver, obrigando-a a entregar as chaves do carro. Ao contínuo, o ladrão fugiu.

