Um Kadett com queixa de furto foi recuperado pela Polícia Militar no começo da tarde deste domingo (30).

O Centro de Operações da PM (COPOM) recebeu informações que o veículo estava abandonado pela avenida Integração (Serra do Aracy).

Uma equipe foi até o local e constatou que se tratava do GM/Kadett, com placas de Américo Brasiliense/SP, furtado recentemente no bairro Santa Angelina.

O veículo foi devolvido ao proprietário após ser apresentado no plantão policial.

