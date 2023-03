Justiça mantém prisão de operador de máquinas que matou colega de trabalho

Crédito: Maycon Maximino

A Justiça manteve a prisão do operador de máquinas Milton César Magalhães, de 44 anos, acusado de matar o colega de trabalho do SAAE, Iebel Garcia Silva, 41, com uma retroescavadeira, na manhã da última quarta-feira (21), no Jardim São Paulo. Ele foi submetido a audiência de custódia nesta terça-feira (28).

Milton se apresentou na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) na tarde de ontem e prestou depoimento por mais de duas horas. Ele disse que agiu por legitima defesa, pois vinha sendo ameaçado. Disse ainda que no dia do crime pensou que Iebel iria matá-lo, por isso jogou a retroescavadeira contra a moto dele.

A Justiça decretou a prisão preventiva do acusado por 30 dias a pedido do delegado Caio Iberê Gobato do 4º Distrito Policial e pode ser prorrogada por mais 30.

Ontem, o advogado de defesa informou que entrou com pedido de relaxamento da prisão, mas a questão ainda não foi analisada pelo magistrado. Enquanto isso Milton segue preso no Centro de Triagem.

