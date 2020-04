Justiça manda transferir quadrilha acusada de tentar furtar combustível em oleoduto

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (8) a Justiça Criminal determinou a transferência de uma quadrilha presa na madrugada da última segunda-feira (6) pela Polícia Militar durante um ataque contra o oleoduto da Transpetro em Santa Rita do Passa Quatro de onde os criminosos tentaram levar uma grande quantidade de óleo diesel. Os sete bandidos estavam no Centro de Triagem de São Carlos.

O ataque ocorreu no início da madrugada e segundo informações, a Base da Polícia Militar Rodoviária foi comunicada sobre o crime e pediu apoio de policiais militares de Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira que cercaram as saídas da cidade. Minutos após ocorreu a fuga do bando em dois veículos que foram abordados pelos policiais. Os bandidos confessaram o crime dizendo que estavam usando uma carreta com dois semi-reboques, carregados parcialmente com óleo S-500, que estava sendo furtado.

Um Fiat Uno e uma picape Strada usados pelos bandidos foram apreendidos. Os sete presos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil de Porto Ferreira, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado de combustível e associação criminosa e foram transferidos para o Centro de Triagem (CT) de São Carlos, onde aguardavam a audiência de custódia não presencial, devido a covid-19. Após analisar todo flagrante a Justiça Criminal expediu a prisão preventiva de todos e pelo início da manhã desta quarta-feira (8), determinou que a Polícia Civil transferisse todos ao Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara, onde aguardam as providencias da Justiça.

