Justiça manda prender estudante que danificou o prédio do Fórum Criminal

A Justiça mandou prender o estudante que por duas vezes danificou o prédio do Fórum Criminal, no Centro de São Carlos.

O delegado Rubens Venâncio Feitosa, titular do 3º Distrito Policial ouviu o rapaz de 24 anos nesta quinta-feira (14) e determinou o seu recolhimento ao Centro de Triagem de São Carlos.

Gabriel D. T. da P. chegou a ser preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada da última terça-feira (12) na Vila Prado e encaminhado ao plantão policial, mas acabou sendo liberado, porém o Juiz da 1ª Vara Criminal, após analisar os laudos do Instituto de Criminalística (IC) expediu a prisão preventiva do acusado que deve ser transferido para o Anexo de Detenção Provisória (ADP) em Araraquara nos próximos dias.

Gabriel confessou com detalhes os dois ataques ao prédio e não se mostrou arrependido, entretanto não quis declarar os motivos que o levaram a atirar pedras e danificar as vidraças do Fórum Criminal.

