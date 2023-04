Justiça decreta prisão preventiva de operador de máquinas do SAAE que matou colega de trabalho

Milton, ao centro, sendo conduzido por policiais até a viatura - Crédito: arquivo SCA

A Justiça decretou a prisão preventiva do operador de máquinas Milton César Magalhães, de 44 anos, acusado de matar o colega de trabalho do SAAE, Iebel Garcia Silva, 41, com uma retroescavadeira, no mês passado, em São Carlos.

Milton estava preso temporariamente no Centro de Triagem de São Carlos e agora aguarda o julgamento no Anexo de Detenção Provisória (ADP), em Araraquara. A transferência ocorreu na tarde desta terça-feira (25).

O acusado se apresentou na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) dias após o crime e prestou depoimento por mais de duas horas. Ele disse que agiu por legitima defesa, pois vinha sendo ameaçado. Disse ainda que no dia do crime pensou que Iebel iria matá-lo, por isso jogou a retroescavadeira contra a moto dele.

