Justiça Criminal realiza audiência sobre triplo homicídio no centro de São Carlos

Raimundo no detalhe. Ao fundo imagens de câmera de segurança - Crédito: Maycon Maximino

A partir das 14 horas desta quarta-feira (11) acontece no Fórum Criminal de São Carlos a primeira audiência de instrução de um crime que chocou São Carlos. Três pessoas foram assassinadas pelo comerciante Raimundo Nonato Martins, 55, no dia 28 de agosto do ano passado, no Centro.

Martins está preso no Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara depois que o crime foi esclarecido por policiais da DIG. Durante a audiência o delegado João Fernando Baptista e um de seus investigadores deverão dar explanações sobre as investigações e apontar como foi planejado a execução da comerciante aposentada Zelma Maria Raymundo de Oliveira, do ex-marido dela, João Batista de Oliveira de seu motorista, Reginaldo Aparecido Pereira Lima.

Segundo as apurações da Polícia Civil, Raimundo mantinha um restaurante em um imóvel alugado de Zelma e teria sido despejado por falta de pagamento do aluguel, bem como foi acionado pela Justiça sobre a dívida. Isso teria gerado revolta.

Após o crime, sabendo que a DIG estava a sua procura. Raimundo acionou um advogado e se apresentou ao delegado João Fernando Baptista e confessou as execuções. Ele não possuía passagens pela polícia e deverá ser levado a júri popular em breve.

