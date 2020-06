Jovens se ferem com faca em briga no Santa Angelina

Um desentendimento entre dois jovens terminou com ambos feridos na madrugada deste domingo (07).

A Guarda Municipal foi acionada para dar apoio ao Samu em um atendimento na rua Lourenço Cerri, no qual um dos envolvidos estava muito agressivo.

Chegando ao local, foi constatado que tratava-se de um desentendimento entre os jovens E.L.S., 22 anos, e W.L.S., 19 anos, no qual os dois sofreram ferimentos a faca, o primeiro na mão, sendo socorrido à UPA do Santa Felícia e liberado após ser medicado, e o segundo, no pescoço e no ombro, sendo socorrido pelo Samu até a Santa Casa.

E.L.S., juntamente com sua namorada e seu pai, foram conduzidos ao plantão policial para esclarecimento dos fatos e liberados em seguida.

