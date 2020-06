Jovens são esfaqueados e pai de um deles é preso na região da Getúlio Vargas

Crédito: Marco Lúcio

Dois jovens de 26 anos ficaram feridos após serem vítimas de golpes de faca, na madrugada deste sábado (27), na região da avenida Getúlio Vargas.

Segundo informações, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão na avenida citada, mas chegando lá as vítimas já haviam sido socorridas e após um breve patrulhamento, o autor foi localizado em posse de uma faca, próximo à Praça Itália.

Ele confessou que esfaqueou uma das vítimas porque essa pessoa teria agredido seu filho, com quem tem um relacionamento amoroso.

Em seguida os policiais foram até a Santa Casa e conversaram com o filho do acusado, que contou que estava em uma boate com seu namorado e seu pai e que quando saíam do local, já do lado de fora, ele foi esfaqueado na região do pescoço por uma pessoa ignorada e isso gerou um desentendimento entre seu namorado e seu pai, que acabou esfaqueando o jovem na barriga.

Não possível para a polícia ouvir a versão da outra vítima, pois a mesma estava passando por cirurgia.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também