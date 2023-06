Jovem vende celular e recebe notas falsas como pagamento

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 24 anos foi vítima de um golpe, ao receber notas falsas como pagamento pela venda de um celular.

De acordo com a vítima, ele colocou um anúncio da venda do celular nas redes sociais e logo uma pessoa entrou em contato, interessada em comprá-lo. Combinaram que o comprador iria até a sua casa para ver o aparelho e assim foi feito.

Logo que viu o celular, o homem disse que ficaria com ele e pagou R$ 900,00 em dinheiro e a vítima pediu que ele esperasse, enquanto foi a outro cômodo, verificar se as notas eram verdadeiras, mas deixou o celular com ele.

Rapidamente o vendedor percebeu que o dinheiro era falso, porém o comprador fugiu correndo com o aparelho.

A ocorrência foi registrada no plantão policial, as notas foram apreendidas mas o celular e o acusado não foram localizados.

