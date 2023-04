Jovem sofre tentativa de estupro no local conhecido como "pico"

SIGA O SCA NO

Crédito: © Arquivo/Agência Brasi

Uma jovem de 19 anos foi vítima de tentativa de estupro na madrugada deste domingo (30), em um local conhecido como “pico”, na região da USP II, em São Carlos.

Segundo o SCA apurou, a Polícia Militar foi acionada no local para atender uma ocorrência de perturbação de sossego público, quando os policiais perceberam que um casal estava saindo de uma mata perto da portaria da universidade.

O homem se evadiu, enquanto que a mulher foi em direção da viatura e contou que estava participando da Festa do Clima, no Ginásio Milton Olaio Filho e como sofre de ansiedade e depressão teve uma crise, por isso chamou um conhecido através do Whatsapp para ir buscá-la.

O rapaz foi até o ginásio de moto e levou a jovem até o “pico”, onde estavam mais três amigos dele.

Neste instante, a jovem alega que o acusado passou a agredi-la e tentou estuprá-la e que os amigos ficaram apenas olhando, porém não participaram.

A Polícia Militar realizou rondas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

A vítima irá passar por exame de corpo de delito para comprovar as agressões.

