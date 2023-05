Jovem se hospeda em hotel e desaparece em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

André Luis Pinhel da Silva de 35 anos está desaparecido. Segundo Eliete, sua mãe, ele reside em São José do Rio Preto, veio para São Carlos na última terça-feira (02) prestar serviços para uma empresa junto com um amigo e ficaram hospedados em um hotel próximo a Rodoviária.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o gerente do hotel entrou em contato com Eliete, na tarde de ontem (06) dizendo que André não retornou para o hotel desde a quinta-feira (04).

A família pede ajuda para obter informações sobre o seu paradeiro. Quem tiver informações sobre o paradeiro do rapaz pode entrar em contato pelo telefone (17) 99217-3595 ou 190.

Leia Também